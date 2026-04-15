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#Roman francophone

La revanche des pelotes de laine

Sioux Berger

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Elise, abandonnée à la naissance, a pour seul trésor une boîte à chaussures contenant une layette tricotée, ornée de dentelle du Puy. Embauchée comme cantinière dans un collège, elle parvient à faire sourire les ados blasés. Mais elle fait sans le vouloir un pied de nez au système scolaire, déclenche une véritable révolution partout où elle passe, et ce n'est pas du goût de tout le monde. Quel est son secret ? Peut-être ces deux aiguilles qu'elle tient sous son bras ? Sioux Berger est originaire d'Auvergne. Après Les Chandeliers, son nouveau roman La Revanche des pelotes de laine est un véritable hommage à la résilience.

Par Sioux Berger
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Sioux Berger

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Littérature française

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La revanche des pelotes de laine

Sioux Berger

Paru le 15/04/2026

444 pages

Editions de la Loupe

24,00 €

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