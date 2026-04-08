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#Roman francophone

La vie entière

Timothée de Fombelle

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"Hier j'ai eu dix-neuf ans, mais il y a sous mes mains cette nuit une femme qui se met à exister dans ma chambre, bavarde et vieille. Elle descend le clavier comme un escalier d'honneur. Une femme très âgée qui parle et me survivra. C'est moi". Paris sous l'Occupation. Claire attend son chef de réseau, dont le retard laisse présager le pire. Elle devrait quitter l'appartement. C'est la règle. Mais elle reste et tape à la machine, inventant sa vie avec cet homme qu'elle aime en secret : les baisers sur les toits, l'amour fou, les enfants, la mer, la vieillesse heureuse, et tous les miracles ordinaires d'un temps de paix. Dans l'urgence de cette nuit où l'existence ne tient qu'à un fil, Claire se sauve par les mots et crée sur le papier l'espace d'une vie entière. Habitué des récits au long cours - Tobie Lolness, Vango, Alma -, Timothée de Fombelle célèbre ici en quelques pages virtuoses la toute-puissance de l'écriture et de l'imaginaire.

Par Timothée de Fombelle
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Timothée de Fombelle

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Littérature française

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La vie entière

Timothée de Fombelle

Paru le 08/04/2026

102 pages

Editions de la Loupe

14,00 €

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