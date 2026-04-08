Wanda, Suzanne et moi

Un roman lumineux, plein d'humour et de tendresse, qui célèbre la solidarité féminine et la famille que l'on se choisit. Marianne élève seule Joséphine, sa fille de quatre ans, multipliant les petits boulots chez les femmes fortunées des beaux quartiers parisiens. C'est ainsi qu'elle rencontre Wanda, ancien mannequin russe, qui mène une vie luxueuse, déconnectée de toute réalité. Lorsque le quotidien de cette dernière vacille, Marianne est la seule à lui offrir l'hospitalité. L'arrivée de Wanda provoque aussitôt des étincelles. Maladroite et narcissique, elle agace Suzanne, la voisine qui veille jalousement sur Marianne et sa fille. Contre toute attente, Wanda s'accroche à ce foyer de fortune, accumulant bévues et quiproquos... Jusqu'à ce qu'une nouvelle bouleversante vienne ébranler l'existence de cet improbable trio. Ces femmes qui se sont toujours battues seules pour survivre sauront-elles ensemble inventer un chemin pour surmonter cette épreuve ?