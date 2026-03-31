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#Roman francophone

Les voix croisées de l'exil

Noël Kouagou

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Les voix cro sées de l'exil dépeint les épreuves intimes et collectives des immigrés et des exilés dans leur pays d'accueil. Enfermés dans l'engrenage de la discrimination, du racisme et des préjugés tenaces, ils mènent un combat quotidien pour exister pleinement. A travers cette traversée, souvent douloureuse, l'auteur s'emploie à restaurer la dignité et à réhabiliter l'image de son continent d'origine, trop souvent déformée par les regards extérieurs. Cet ouvrage soulève des interrogations existentielles sur la place et le rôle de l'Afrique dans le monde contemporain, et invite à une réflexion essentielle sur les religions.

Par Noël Kouagou
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Noël Kouagou

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Contes et nouvelles

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Les voix croisées de l'exil

Noël Kouagou

Paru le 31/03/2026

176 pages

Le Lys Bleu

18,50 €

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Scannez le code barre 9791044031792
9791044031792
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