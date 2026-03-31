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#Essais

Le chemin de Moustapha

Moustapha Fofana

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Ce livre est bien plus qu'une autobiographie : c'est le témoignage brut et sincère de Moustapha, né dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui raconte la route qui l'a mené jusqu'à Chambéry. Un parcours marqué par la pauvreté, l'abandon, la violence, mais aussi la résilience et l'espoir. Dès les premières pages, le lecteur est plongé par une écriture pure et sauvage dans une vie où chaque "pluie" compte une année, où le soleil de la paix semble toujours caché, mais où l'espoir ne meurt jamais. Hier les Savoyards étaient les migrants vers la France ou l'Amérique du Sud, aujourd'hui ils sont terre d'accueil. Ce récit est aussi leur histoire.

Par Moustapha Fofana
Chez La Fontaine de Siloé

|

Auteur

Moustapha Fofana

Editeur

La Fontaine de Siloé

Genre

Récits de voyage

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Le chemin de Moustapha

Moustapha Fofana

Paru le 31/03/2026

La Fontaine de Siloé

9,90 €

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Scannez le code barre 9782842069230
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