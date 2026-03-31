Leïka, le pouvoir de la marque Tome 1

Satinka, jeune métisse amérindienne, vit depuis cinq ans une existence nomade avec sa famille, arpentant les terres sauvages et les villes modernes sans jamais s'enraciner. A l'approche de son quinzième anniversaire, elle ressent de plus en plus le poids de cette vie errante et aspire à une stabilité que son mode de vie ne semble pas pouvoir lui offrir. Le jour de son anniversaire marque un tournant décisif dans sa vie. Sa grand-mère, Kachina, une femme sage et mystérieuse, choisit ce moment pour lui révéler deux secrets bouleversants : elle lui prédit un avenir sombre où le monde moderne tel que Satinka le connaît est voué à disparaître. Elle évoque des visions de destruction et de renouveau. Elle lui révèle également que sa tache de naissance en forme de soleil n'est pas une simple marque de naissance, mais un signe de pouvoirs sensoriels uniques, hérités de leurs ancêtres. Il s'agit d'un Leïka, d'un cadeau du Grand Esprit. Ces pouvoirs, encore latents, sont appelés à se manifester en des temps de grande nécessité, permettant à Satinka de percevoir le monde en étant dotée de sens sensoriels amplifiés. Son esprit jeune et déjà tourmenté se trouve maintenant chargé de la responsabilité de ces dons et du sort du monde. Cependant, le lendemain de son anniversaire, une lumière magnétique inattendue émerge de l'ombre de ces révélations : elle rencontre Ohanzee, un jeune homme énigmatique dont le regard azuréen et perçant rappelle celui d'un loup. Leur rencontre est marquée par une connexion immédiate et inexplicable, une collision sensorielle où deux forces opposées se rencontrent : Satinka, avec son aura douce et calme comme la lune et Ohanzee, avec sa présence aveuglante et magnétique comme le soleil. Très vite, leur attraction est plus qu'émotionnelle, elle est presque élémentaire, comme si leurs âmes devaient se rencontrer ! Cependant, Kachina, observant de près cette relation naissante, est déstabilisée par l'aura d'Ohanzee. Il dégage une force sombre, violente et destructrice alors que, d'après la marque de naissance qu'elle perçoit sur son cou, il doit incarner, d'après son ami chaman, l'élu du Grand Esprit, destiné à guider et protéger l'humanité dans un monde post-apocalyptique. Cette contradiction glace son sang et l'inquiète profondément ! Si Ohanzee est réellement l'élu, il doit mener l'humanité vers un renouveau après la destruction. Mais comment peut-il y parvenir en affichant cette énergie sombre et ce tempérament si violent ? Le lecteur s'interroge alors sur la véritable nature de ce jeune homme et sur l'impact qu'il aura sur le destin de Satinka et de l'humanité ! Cette histoire plonge les lecteurs dans un univers riche en émotions et en découvertes, promettant un récit inoubliable et plein de rebondissements.