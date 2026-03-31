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Aller sans retour

Thierry Verron

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1926 : Pour fuir la répression politique et le marasme économique, Antonio et sa famille quittent leur Lombardie natale pour venir s'établir en Savoie. L'usine électro-chimique de Pomblière deviendra le centre de leur univers. Un siècle plus tard, Aurélie, son arrière-petite-fille, symbolise sa plus grande réussite, l'héritage de valeurs transmises,dans le courage et la dignité. A partir de témoignages et de documents, Thierry Verron nous conte, avec une grande délicatesse, l'histoire forte de l'intégration des immigrés italiens, mals aussi des maghrébins. Une histoire rude, une histoire fière, faite de travail, de solidarité et de chaleur familiale. A travers les yeux de Dorino, il nous livre un témoignage poignant : la vie d'une communauté soudée dans la Savoie du XXe siècle.

Par Thierry Verron
Chez La Fontaine de Siloé

|

Auteur

Thierry Verron

Editeur

La Fontaine de Siloé

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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Aller sans retour

Thierry Verron

Paru le 20/03/2026

306 pages

La Fontaine de Siloé

19,90 €

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Scannez le code barre 9782842069223
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