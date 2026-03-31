Aller sans retour

1926 : Pour fuir la répression politique et le marasme économique, Antonio et sa famille quittent leur Lombardie natale pour venir s'établir en Savoie. L'usine électro-chimique de Pomblière deviendra le centre de leur univers. Un siècle plus tard, Aurélie, son arrière-petite-fille, symbolise sa plus grande réussite, l'héritage de valeurs transmises,dans le courage et la dignité. A partir de témoignages et de documents, Thierry Verron nous conte, avec une grande délicatesse, l'histoire forte de l'intégration des immigrés italiens, mals aussi des maghrébins. Une histoire rude, une histoire fière, faite de travail, de solidarité et de chaleur familiale. A travers les yeux de Dorino, il nous livre un témoignage poignant : la vie d'une communauté soudée dans la Savoie du XXe siècle.