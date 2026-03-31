Le crépuscule des étoiles de l'ombre

Neven et Céleste, Ayana et Noé, tout les sépare et pourtant tout les rapproche. Quand les humains réalisent que l'équilibre du monde dépend de l'énergie que leurs amis redistribuent, ils mesurent la force de l'amour et de la solidarité. Entre disparitions suspectes, secrets de famille meurtriers et quête initiatique, l'histoire mouvementée des Vesperis nous entraine dans un tourbillon d'aventures et d'émotions. Neven et Ayana pourront-ils vivre leur amour impossible ? Céleste parviendra-t-elle à contrôler ses flux d'énergie cosmique ? Les Viovores peuvent-ils cohabiter avec les humains ? Dans ce roman haletant, les montagnes des Alpes sont une porte d'entrée vers un univers à la dimension insoupçonnée.