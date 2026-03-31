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#Roman francophone

Le crépuscule des étoiles de l'ombre

Laetitia Matringe

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Neven et Céleste, Ayana et Noé, tout les sépare et pourtant tout les rapproche. Quand les humains réalisent que l'équilibre du monde dépend de l'énergie que leurs amis redistribuent, ils mesurent la force de l'amour et de la solidarité. Entre disparitions suspectes, secrets de famille meurtriers et quête initiatique, l'histoire mouvementée des Vesperis nous entraine dans un tourbillon d'aventures et d'émotions. Neven et Ayana pourront-ils vivre leur amour impossible ? Céleste parviendra-t-elle à contrôler ses flux d'énergie cosmique ? Les Viovores peuvent-ils cohabiter avec les humains ? Dans ce roman haletant, les montagnes des Alpes sont une porte d'entrée vers un univers à la dimension insoupçonnée.

Par Laetitia Matringe
Chez La Fontaine de Siloé

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Auteur

Laetitia Matringe

Editeur

La Fontaine de Siloé

Genre

Littérature française

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Le crépuscule des étoiles de l'ombre

Laetitia Matringe

Paru le 20/03/2026

320 pages

La Fontaine de Siloé

19,90 €

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Scannez le code barre 9782842069216
9782842069216
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