Salut, moi c'est Apolonie, 10 ans, bricoleuse, folle de cabanes dans les arbres et de lecture. Je vais entrer au CM2, ma vie est totalement normale... jusqu'à cette nuit sans lune où je découvre que rien n'est comme je le pensais ! Que font mes parents dehors au milieu de la nuit ? C'est quoi, cette marque qui apparait sur mon poignet ? Est-ce qu'Eloise, ma lapine blanche, est vraiment un animal comme les autres ? Myriam Payet-Burin, qui écrivait des livres qu'elle illustrait, a su inspirer sa petite-fille, Salomé Payet-Burin. La marque de mes 10 ans est une collaboration à quatre mains. Myriam Payet-Burin a déjà publié à la Fontaine de Siloé le roman L'année de mes onze ans avec une autre de ses petites-filles, Coline.