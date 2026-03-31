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Leïka, le pouvoir de la marque Tome 3

Marina Comba

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Sept mois après l'attaque de Chu'a, Ohanzee se forge un corps et un esprit d'acier dans des combats clandestins, aux côtés de Lonan et Anoki. Son unique objectif : se préparer pour l'affrontement final contre le serpent. Mais un autre défi, plus personnel, l'attend. Alors que les tensions montent, Ohanzee et Satinka sont entraînés dans un tourbillon d'émotions et de révélations. Leur lien, fragilisé par des secrets, menace de se briser à jamais. Pourtant, une force ancienne et puissante s'éveille en eux. Le Grand Esprit les appelle, les poussant à affronter leur destinée, mais à quel prix ? Lorsqu'une lettre de Chu'a menace sa famille adoptive, Ohanzee comprend que les enjeux dépassent tout ce qu'il imaginait. Attiré en Arizona, il découvre que tout est lié à une mystérieuse cité souterraine. Avant même cet ultime affrontement, une trahison éclate au sein de la tribu des marqués, brisant l'équilibre fragile de son clan. Ce n'est plus seulement une lutte contre un ennemi extérieur, mais contre ceux en qui Ohanzee avait placé sa confiance. Le destin de chacun bascule vers l'inconnu. Dans ce dernier tome, le chamanisme et le surnaturel tissent une toile mystique où le réel et l'invisible se confondent. Plus sombre et intense, ce final marque un point de non-retour. Une ère s'achève, et une autre, plus sauvage et dystopique, est sur le point de naître.

Par Marina Comba
Chez youStory

|

Auteur

Marina Comba

Editeur

youStory

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Leïka, le pouvoir de la marque Tome 3

Marina Comba

Paru le 31/03/2026

416 pages

youStory

30,00 €

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Scannez le code barre 9782381244075
9782381244075
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