L'homme le plus riche de Babylone

"L'argent est abondant pour ceux qui en comprennent les règles". A travers une histoire captivante, cet ouvrage révèle les principes intemporels de la réussite financière et de la création de richesse. Nées dans l'ancienne Babylone, ces règles simples et puissantes restent d'une étonnante modernité. Elles rappellent que la prospérité ne doit rien au hasard, mais tout à la discipline, à la planification et à l'action. Grâce aux enseignements d'Arkad, apprenez à : - Développer une épargne solide - Maîtriser vos dépenses - Faire fructifier votre argent et votre patrimoine - Atteindre une véritable sécurité financière Accessible, sage et pratique, ce livre est devenu un classique, plébiscité par de nombreux entrepreneurs et investisseurs aujourd'hui millionnaires. A votre tour de prendre votre avenir financier en main ! Entrepreneur et écrivain américain, George Samuel Clason (1874-1957) fit fortune est devenu célèbre en enseignant la gestion de l'argent. Ses fascicules, distribués par des banques et des compagnies d'assurance, furent ensuite réunis dans cet ouvrage : un best-seller qui a inspiré des générations de lecteurs à travers le monde.