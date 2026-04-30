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La station balnéaire d'Etretat

Pierre-Alain Greciano

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La majesté du site ? mondialement connu ? de la commune d'Etretat en Seine-Maritime, pourrait justifier à elle seule le fait que le tourisme s'y soit développé à partir du mitan du XIXe siècle. Or un tel facteur, pour décisif qu'il se soit, ne saurait occulter les handicaps majeurs dont cette destination semblait devoir pâtir : des moyens de transport longtemps déficients et une offre d'hébergement touristique plus que modeste. Tout cela suggère l'existence singulière d'un "modèle" étretatais irréductible de mise en tourisme du lieu. Bien mieux, c'est bel et bien à la faveur d'une sorte de "miracle" que cette modeste localité normande a pu accéder au rang de destination balnéaire majeure. C'est à la compréhension de ce miracle, mais aussi à la découverte d'une formidable aventure humaine ? où l'on côtoie Jacques Offenbach aussi bien que Claude Monet ou Guy de Maupassant ? que nous convie ici le livre

Par Pierre-Alain Greciano
Chez PU Rennes

|

Auteur

Pierre-Alain Greciano

Editeur

PU Rennes

Genre

Ouvrages généraux

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La station balnéaire d'Etretat

Pierre-Alain Greciano

Paru le 21/05/2026

PU Rennes

30,00 €

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Scannez le code barre 9791041304424
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