Affaire Galliano

Paris, un soir d'hiver. Dans l'atmosphère feutrée du bar La Perle, l'élégance se brise brutalement. John Galliano, icône de la mode, ivre et incontrôlable, lance des propos antisémites et racistes à l'encontre de Philippe Virgitti et de son amie Géraldine. La soirée dégénère en une confrontation verbale et physique. Malgré les témoignages et une vidéo accablante, Galliano persiste dans sa version des faits, exploitant les failles d'un système où la célébrité prime sur la vérité. Ce récit n'est pas qu'une affaire judiciaire. C'est le procès d'une époque où les médias fabriquent des vérités, où les puissants manipulent les institutions, et où les victimes doivent se battre pour être entendues.