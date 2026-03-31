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#Roman francophone

Affaire Galliano

Philippe Virgitti

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Paris, un soir d'hiver. Dans l'atmosphère feutrée du bar La Perle, l'élégance se brise brutalement. John Galliano, icône de la mode, ivre et incontrôlable, lance des propos antisémites et racistes à l'encontre de Philippe Virgitti et de son amie Géraldine. La soirée dégénère en une confrontation verbale et physique. Malgré les témoignages et une vidéo accablante, Galliano persiste dans sa version des faits, exploitant les failles d'un système où la célébrité prime sur la vérité. Ce récit n'est pas qu'une affaire judiciaire. C'est le procès d'une époque où les médias fabriquent des vérités, où les puissants manipulent les institutions, et où les victimes doivent se battre pour être entendues.

Par Philippe Virgitti
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Philippe Virgitti

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Affaire Galliano

Philippe Virgitti

Paru le 31/03/2026

48 pages

Le Lys Bleu

10,00 €

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Scannez le code barre 9791043702280
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