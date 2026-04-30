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#Roman jeunesse

Un chaton qui s'est perdu dans le Nether Tome 3

Cube Kid

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Un piège. Un monde en feu. Un chaton au destin magique. Plongez de nouveau dans l'univers d'U n chaton dans le Nether, la fanfiction Minecraft à succès dérivée du Journal d'un Noob Quand Billy se réveille enfermé dans une forteresse au fond du Nether, il n'a ni pioche, ni plan... juste une pousse d'arbre, des blocs bizarres et des gardes qui rient trop fort. Heureusement, ce chaton a plus d'un tour dans sa patte ! Entre potions, portails et plans (presque) brillants, Billy retrouve ses amis pour affronter le grand méchant Enderstar - ; un type pas sympa, très puissant, et très... allergique à l'eau. Du feu, de la lave, une course-poursuite épique... et un plongeon final qui pourrait bien sauver le monde. Prépare-toi : dans le Nether, même les chatons savent griffer. Une série Minecraft non-officielle. Déjà publiés et par le même auteur : " Journal d'un Noob " tomes 1 à 9, " Un Chaton dans le Nether " tomes 1 et 2, " Journal d'un petit Noob " tomes 1 à 6

Par Cube Kid
Chez 404 Editions

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Auteur

Cube Kid

Editeur

404 Editions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Un chaton qui s'est perdu dans le Nether Tome 3

Cube Kid

Paru le 13/05/2026

224 pages

404 Editions

12,95 €

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Scannez le code barre 9791032410769
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