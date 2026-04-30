Iran-Israël. La guerre idéologique

L'attaque déclenchée sur l'Iran en février 2026 par Israël avec l'aide des Etats-Unis constitue l'apogée de la confrontation entre les deux pays. Historien des relations internationales, Clément Therme analyse cinquante ans d'un conflit qui, plus que jamais, a un impact mondial. Depuis l'avènement du régime théocratique à Téhéran en 1979, porté par l'ayatollah Khomeini, l'Etat iranien se donne comme objectif politique et idéologique la défense de la Palestine et la disparition d'Israël. Tout en agitant la menace nucléaire, il a créé un vaste réseau de groupes armés au Levant - Hamas, Hezbollah, milices chiites en Irak, Houthis -, intensifiant la régionalisation du conflit et les formes de guerres hybrides, informationnelles et clandestines. La mort d'Ali Khamenei clôt une ère. Celle d'une République islamique révolutionnaire qui a sacrifié l'intérêt de son peuple à sa propre survie, engendrant en réaction la coalition destinée à l'abattre. Cette confrontation existentielle fait aujourd'hui basculer le monde dans l'incertitude. Un ouvrage indispensable pour comprendre le chaos en cours au Moyen-Orient.