Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Iran-Israël. La guerre idéologique

Clément Therme

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'attaque déclenchée sur l'Iran en février 2026 par Israël avec l'aide des Etats-Unis constitue l'apogée de la confrontation entre les deux pays. Historien des relations internationales, Clément Therme analyse cinquante ans d'un conflit qui, plus que jamais, a un impact mondial. Depuis l'avènement du régime théocratique à Téhéran en 1979, porté par l'ayatollah Khomeini, l'Etat iranien se donne comme objectif politique et idéologique la défense de la Palestine et la disparition d'Israël. Tout en agitant la menace nucléaire, il a créé un vaste réseau de groupes armés au Levant - Hamas, Hezbollah, milices chiites en Irak, Houthis -, intensifiant la régionalisation du conflit et les formes de guerres hybrides, informationnelles et clandestines. La mort d'Ali Khamenei clôt une ère. Celle d'une République islamique révolutionnaire qui a sacrifié l'intérêt de son peuple à sa propre survie, engendrant en réaction la coalition destinée à l'abattre. Cette confrontation existentielle fait aujourd'hui basculer le monde dans l'incertitude. Un ouvrage indispensable pour comprendre le chaos en cours au Moyen-Orient.

Par Clément Therme
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

Clément Therme

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Géopolitique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Iran-Israël. La guerre idéologique par Clément Therme

Commenter ce livre

 

Iran-Israël. La guerre idéologique

Clément Therme

Paru le 23/04/2026

192 pages

Editions Tallandier

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791021067295
9791021067295
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.