La vallée des loups

Olivia, vétérinaire fraîchement diplômée, retrouve les montagnes qui l'ont vue naître pour étudier le retour des loups. Un retour qui n'est pas du goût de tous. Alors que la colère des éleveurs gronde dans la vallée, de vieux secrets refont surface, ravivant les flammes du passé. Dans sa mission pour protéger les loups, Olivia découvre son histoire et celle de ses ancêtres, dont la mystérieuse Geneva, accusée de sorcellerie cinq siècles plus tôt. A la magie de la montagne, se mêle celle d'un don hérité de mère en fille, un don qui sonne aujourd'hui comme une malédiction. Ode à une nature grandiose et fragile, ce récit se donne comme un hommage à ceux qui vivent au coeur de la montagne : ces femmes et ces hommes, ces moutons et ces loups qui écrivent ensemble une histoire empreinte d'amour et de sauvagerie. Une invitation à marcher avec les loups.