Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

La vallée des loups

Laurène Barbaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Olivia, vétérinaire fraîchement diplômée, retrouve les montagnes qui l'ont vue naître pour étudier le retour des loups. Un retour qui n'est pas du goût de tous. Alors que la colère des éleveurs gronde dans la vallée, de vieux secrets refont surface, ravivant les flammes du passé. Dans sa mission pour protéger les loups, Olivia découvre son histoire et celle de ses ancêtres, dont la mystérieuse Geneva, accusée de sorcellerie cinq siècles plus tôt. A la magie de la montagne, se mêle celle d'un don hérité de mère en fille, un don qui sonne aujourd'hui comme une malédiction. Ode à une nature grandiose et fragile, ce récit se donne comme un hommage à ceux qui vivent au coeur de la montagne : ces femmes et ces hommes, ces moutons et ces loups qui écrivent ensemble une histoire empreinte d'amour et de sauvagerie. Une invitation à marcher avec les loups.

Par Laurène Barbaux
Chez La Fontaine de Siloé

|

Auteur

Laurène Barbaux

Editeur

La Fontaine de Siloé

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La vallée des loups par Laurène Barbaux

Commenter ce livre

 

La vallée des loups

Laurène Barbaux

Paru le 31/03/2026

La Fontaine de Siloé

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782842069100
9782842069100
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.