Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman jeunesse

Les derniers jours de Boutae

Jean-Laurent Del Socorro, Nadia Coste

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Boutae (actuelle Annecy), an 275 après Jésus-Christ, les Germains sont aux portes de la ville, avec la ferme intention de la rayer de la carte. Les habitants sont en danger de mort. Heureusement, les Chevaliers de la Raclette sont là ! Grâce à leur porte temporelle, Thomas, Giuliana et Mourad vont voler au secours des Savoyards de l'époque pour les prévenir du grand péril qui les menace. La vraie histoire de la Savoie revue par les chevaliers de la Raclette ! Nadia Coste et Jean-Laurent Del Socorro sont les auteurs de la série des Chevaliers de la Raclette. Nadia Coste a également publié le roman jeunesse Mes cousines, le yéti et moi à la Fontaine de Siloé.

Par Jean-Laurent Del Socorro, Nadia Coste
Chez La Fontaine de Siloé

|

Auteur

Jean-Laurent Del Socorro, Nadia Coste

Editeur

La Fontaine de Siloé

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les derniers jours de Boutae par Jean-Laurent Del Socorro, Nadia Coste

Commenter ce livre

 

Les derniers jours de Boutae

Jean-Laurent Del Socorro, Nadia Coste

Paru le 31/03/2026

La Fontaine de Siloé

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782842068561
9782842068561
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.