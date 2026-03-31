Les derniers jours de Boutae

Boutae (actuelle Annecy), an 275 après Jésus-Christ, les Germains sont aux portes de la ville, avec la ferme intention de la rayer de la carte. Les habitants sont en danger de mort. Heureusement, les Chevaliers de la Raclette sont là ! Grâce à leur porte temporelle, Thomas, Giuliana et Mourad vont voler au secours des Savoyards de l'époque pour les prévenir du grand péril qui les menace. La vraie histoire de la Savoie revue par les chevaliers de la Raclette ! Nadia Coste et Jean-Laurent Del Socorro sont les auteurs de la série des Chevaliers de la Raclette. Nadia Coste a également publié le roman jeunesse Mes cousines, le yéti et moi à la Fontaine de Siloé.