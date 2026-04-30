Une si grande faim

Toute sa vie, l'homme a faim. Il lui faut des forces car rien ne lui est épargné. Les catastrophes naturelles toujours d'actualité avec les séismes, cyclones. D'autres fléaux s'acharnent : les accidents, épidémie, pandémie, attentats. L'homme reste malgré tout debout. Mieux depuis son origine, il transforme les paysages, améliore ses conditions de vie et demeure un aventurier dans tous les domaines. Quelle énergie, quelle fureur de vivre ! Avoir faim semble le stimuler. Bravo les hommes ! Innombrables sont ceux qui cherchent sens et prennent au sérieux leur existence sur terre. Avec eux je crois partager quelques éléments de réponse. Ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai de la tendresse pour tout ce qui est humain. Mais cela va crescendo. Impressionnant tout ce que l'homme subit en une existence. Assurément ces pages se veulent nourrissantes et partage. Celui d'un homme qui, aime la vie et ses semblables. Et habité par cette impression : quelque chose se prépare. Une veille de Fête, voilà ce que nous vivons. Il y a l'activité, l'agitation inquiète des préparatifs. Une attente partagée comme une communion. Un incomparable suspens aussi. Ce livre est nourriture Vous y trouverez, présenté de mon mieux ce qui me nourrit. "On croit que la lecture des livres est une activité intellectuelle, or c'est tout le corps qui lit, toute la personne, et le livre est un prolongement du corps humain"