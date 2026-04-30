Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Une si grande faim

Jean-François Béal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toute sa vie, l'homme a faim. Il lui faut des forces car rien ne lui est épargné. Les catastrophes naturelles toujours d'actualité avec les séismes, cyclones. D'autres fléaux s'acharnent : les accidents, épidémie, pandémie, attentats. L'homme reste malgré tout debout. Mieux depuis son origine, il transforme les paysages, améliore ses conditions de vie et demeure un aventurier dans tous les domaines. Quelle énergie, quelle fureur de vivre ! Avoir faim semble le stimuler. Bravo les hommes ! Innombrables sont ceux qui cherchent sens et prennent au sérieux leur existence sur terre. Avec eux je crois partager quelques éléments de réponse. Ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai de la tendresse pour tout ce qui est humain. Mais cela va crescendo. Impressionnant tout ce que l'homme subit en une existence. Assurément ces pages se veulent nourrissantes et partage. Celui d'un homme qui, aime la vie et ses semblables. Et habité par cette impression : quelque chose se prépare. Une veille de Fête, voilà ce que nous vivons. Il y a l'activité, l'agitation inquiète des préparatifs. Une attente partagée comme une communion. Un incomparable suspens aussi. Ce livre est nourriture Vous y trouverez, présenté de mon mieux ce qui me nourrit. "On croit que la lecture des livres est une activité intellectuelle, or c'est tout le corps qui lit, toute la personne, et le livre est un prolongement du corps humain"

Par Jean-François Béal
Chez Parole et silence

|

Auteur

Jean-François Béal

Editeur

Parole et silence

Genre

Prière et spiritualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une si grande faim par Jean-François Béal

Commenter ce livre

 

Une si grande faim

Jean-François Béal

Paru le 28/05/2026

280 pages

Parole et silence

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889596652
9782889596652
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.