London Baby !

Alma étouffe. Entre une vie qui ne lui ressemble plus et un quotidien qui l'use à petit feu, elle finit par tout quitter pour recommencer ailleurs. Direction Londres, où l'attend un nouveau travail, de nouveaux repères... et peut-être, une seconde chance. Ace, lui, ne s'attache à personne. Séducteur désabusé, marqué par la trahison, il préfère fuir plutôt que souffrir. L'amour ? Très peu pour lui. Leur rencontre est une étincelle. Leur relation, une tempête. Certaines histoires prennent racine dans le désordre, les non-dits et les réconciliations fragiles. Mais parfois, ce sont ces histoires-là qui changent une vie. Et si tomber n'était que la première étape pour enfin se relever ?