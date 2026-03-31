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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

London Baby !

Julie Hilaire

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Alma étouffe. Entre une vie qui ne lui ressemble plus et un quotidien qui l'use à petit feu, elle finit par tout quitter pour recommencer ailleurs. Direction Londres, où l'attend un nouveau travail, de nouveaux repères... et peut-être, une seconde chance. Ace, lui, ne s'attache à personne. Séducteur désabusé, marqué par la trahison, il préfère fuir plutôt que souffrir. L'amour ? Très peu pour lui. Leur rencontre est une étincelle. Leur relation, une tempête. Certaines histoires prennent racine dans le désordre, les non-dits et les réconciliations fragiles. Mais parfois, ce sont ces histoires-là qui changent une vie. Et si tomber n'était que la première étape pour enfin se relever ?

Par Julie Hilaire
Chez Editions Sharon Kena

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Auteur

Julie Hilaire

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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London Baby !

Julie Hilaire

Paru le 31/03/2026

340 pages

Editions Sharon Kena

19,50 €

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