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Dieu pris au mot

Hubert Jeanson

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Dieu n'est qu'amour et ne peut se rencontrer que par amour, mais cet amour ne peut se révéler qu'à la mesure de notre propre dépouillement, dans une quête incessante de libération de nous-mêmes. Voilà l'homme appelé à se remette en cause car s'il reste rempli de lui-même, son ego restera le principal obstacle à la révélation divine. Dieu toujours déjà là, qui ne s'impose jamais, qui attend notre oui, le oui de Marie. Non, Dieu n'est pas une démonstration, une doctrine, mais une réalité vivante, expérimentée, une "Présence" au dedans de nous, toujours déjà là. Vie de notre vie, voilà le réalisme divin. Plus largement, ce recueil se veut l'expression inédite et poétique de ce cheminement croisé de l'Homme et de Dieu, des variations infinies, déployées dans une tonalité littéraire stimulante, source de méditations, de contemplations et d'exhortations. Au sens propre, voilà Dieu, pris au mot.

Par Hubert Jeanson
Chez Parole et silence

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Auteur

Hubert Jeanson

Editeur

Parole et silence

Genre

Vie religieuse

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Dieu pris au mot

Hubert Jeanson

Paru le 28/05/2026

150 pages

Parole et silence

13,00 €

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Scannez le code barre 9782889596645
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