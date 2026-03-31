Lettres d'un sage

Cet ouvrage est un livre unique, un recueil de lettres de l'auteur, jusqu'à ce jour inédites, écrites de sa main, adressées à certains de ses amis. Imprimées en couleur pour préserver leur authenticité et accompagnées de leur transcription, ces lettres constituent un témoignage rare. On découvre comment un être par son élévation spirituelle agit face à l'adversité, sans amertume, sans révolte, avec une confiance inébranlable en l'amour, seul capable de transformer le coeur humain. Un document vibrant d'humanité, qui invite chacun à puiser courage, paix et inspiration dans la lumière qui émane de ces lettres. "Sans épreuve il n'y a pas d'ascension vers les hauteurs ! "