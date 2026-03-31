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#Essais

Lettres d'un sage

Mikhael Aivanhov Omraam

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Cet ouvrage est un livre unique, un recueil de lettres de l'auteur, jusqu'à ce jour inédites, écrites de sa main, adressées à certains de ses amis. Imprimées en couleur pour préserver leur authenticité et accompagnées de leur transcription, ces lettres constituent un témoignage rare. On découvre comment un être par son élévation spirituelle agit face à l'adversité, sans amertume, sans révolte, avec une confiance inébranlable en l'amour, seul capable de transformer le coeur humain. Un document vibrant d'humanité, qui invite chacun à puiser courage, paix et inspiration dans la lumière qui émane de ces lettres. "Sans épreuve il n'y a pas d'ascension vers les hauteurs ! "

Par Mikhael Aivanhov Omraam
Chez Prosveta Editions

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Auteur

Mikhael Aivanhov Omraam

Editeur

Prosveta Editions

Genre

Esotérisme

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Lettres d'un sage

Mikhael Aivanhov Omraam

Paru le 31/03/2026

363 pages

Prosveta Editions

27,50 €

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Scannez le code barre 9782818406496
9782818406496
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