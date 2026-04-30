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Journal d’avant le Concile

Yann Richard

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Ce journal nous apporte, de l'intérieur de l'Eglise, de l'intérieur du clergé catholique, un témoignage poignant sur l'évolution de l'Eglise romaine avant le Concile Vatican II. Vue concrète et intelligente du système de pouvoir dans l'Eglise catholique romaine, par un observateur issu lui-même du milieu clérical, qu'il n'a pas quitté. Il a souffert de l'abus d'autorité et accompagné des acteurs de premiers plans dans le mouvement qui aboutira, dans les années 1960, au Concile Vatican II. Le système clérical de l'Eglise catholique, la formation des prêtres et l'obligation du célibat - La censure dans l'Eglise préconciliaire - La crise des prêtres ouvriers - L'origine et la fondation de Taizé et ses relations avec l'Eglise catholique - Le culte des saints, les pèlerinages, le culte marial (proclamation du dogme de l'Assomption)

Par Yann Richard
Chez Parole et silence

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Auteur

Yann Richard

Editeur

Parole et silence

Genre

Documents des églises

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Journal d’avant le Concile

Yann Richard

Paru le 28/05/2026

300 pages

Parole et silence

25,00 €

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