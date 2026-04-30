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Le tableau de Saint-Fons du père Chevrier

Jean-Luc Nauche

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A la croisée de la théologie, de la mystique et de l'expérience personnelle, cette méditation devant le tableau de Saint-Fons est née d'un double choc : la découverte spirituelle du bienheureux Antoine Chevrier et l'annonce, pour moi, d'une maladie incurable. Par cette contemplation des mystères de la Crèche, du Calvaire et du Tabernacle, s'engage une méditation profonde sur le sens de la vie, de l'action chrétienne et du devenir de l'homme. Ce cheminement personnel est nourri par les enseignements de quatre grandes figures spirituelles : saint Irénée de Lyon, Maurice Zundel, Claude Tresmontant et le père Chevrier lui-même. Le texte rend compte de l'importance de l'action et propose un carnet de route spirituel forgé par l'expérience de la maladie. L'analogie entre le symbole des quatre vivants et le tableau permet de découvrir sa valeur performative.

Par Jean-Luc Nauche
Chez Parole et silence

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Auteur

Jean-Luc Nauche

Editeur

Parole et silence

Genre

Théologie

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Le tableau de Saint-Fons du père Chevrier

Jean-Luc Nauche

Paru le 28/05/2026

220 pages

Parole et silence

17,00 €

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