Josette Clotis, décédée en 1944 à l'âge de 34 ans, fut la compagne d'André Malraux et la mère de ses deux fils. Miraculeusement conservés dans une valise, photos, lettres, journaux et textes inédits de cette splendide et talentueuse romancière permettent de brosser un portrait enfin exact d'une autrice de talent et d'une amante passionnée, dont l'image a trop souvent été salie. Tout commence avec une valise : celle dans laquelle furent amassés les photos, lettres, journaux intimes et textes manuscrits de Josette Clotis, après sa mort tragique le 12 novembre 1944, à l'âge de 34 ans, les jambes broyées par un train dans une gare de Corrèze. Valise parvenue après-guerre entre les mains de son amie Suzanne Chantal, et qui s'ouvre aujourd'hui sur ses derniers secrets. Depuis plus de dix ans, Josette était la compagne d'André Malraux à qui, sous l'Occupation, elle avait donné deux fils. A son arrivée à Paris, cette splendide jeune femme avait fait irruption dans le monde des lettres avec deux romans, le premier préfacé par Henri Pourrat, le second salué par Henry de Montherlant. C'est dans les couloirs des éditions Gallimard qu'elle fit la rencontre décisive de l'auteur de La Condition humaine , qu'elle accompagnera en Espagne... Josette Clotis a pâti d'une fâcheuse réputation : jalouse, arriviste et intrigante, elle aurait retardé l'entrée en Résistance de Malraux, pourtant peu influençable. Les auteurs de ce livre ont eu à coeur de corriger cette image, à l'aide de témoignages et de nombreux documents inédits qui révèlent une amante passionnée, une mère aimante et une femme de lettres qui n'a jamais cessé de créer. Un demi-siècle après la mort de Malraux, ils brossent le portrait enfin exact d'une héroïne mal-aimée.