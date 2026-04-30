Gangrénée par le trafic de drogue, Cartagena est une ville qui semble n'offrir qu'un seul débouché aux habitants des quartiers défavorisés : intégrer le cartel local. L'avenir d'Alvaro, 20 ans, lui semble bouché, sans espoir. Il a dès lors pris la décision, avec son copain Nacho, d'intégrer le cartel qui gère le trafic de drogue dans la ville, celui d' "El Cocho" Arriega. De l'autre côté de la loi, Felix Garzon est flic. Il est dans la quarantaine affirmée et père de famille. Dans son collimateur, "El Cocho" et son cartel... La rencontre entre ces deux-là semble donc explosive. Mais méfions-nous des apparences, elles sont souvent trompeuses...