Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Guide de survie des Européens à Montréal

Hubert Mansion

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le guide pour les Européens à Montréa d'Hubert Mansion. Pratique, instructif et drôle ce livre répondra à toutes vos questions de nouvel arrivant. Toutes les informations sur l'immigration au Canada. Le Guide de survie des Européens à Montréal révèle ce que personne n'a jamais osé avouer sur l'immigration au Québec, la poutine, les banques, les taxes, la météo, les pieds carrés, les castors, les Québécoises et les Québécois... Si vous songez à immigrer au Canada pour quelques mois ou pour toujours, vous avez devant vous un incontournable ! L'auteur Hubert Mansion, survivant d'origine européenne lui-même, y commente avec beaucoup d'humour tous les aspects de la vie montréalaise à l'aide d'innombrables anecdotes vécues. Il propose un portrait amusant de la métropole du Québec, avec ses qualités et ses travers, dédramatisant au passage toutes les situations auxquelles devra tôt ou tard faire face tout nouvel arrivant à Montréal, tout nouvel immigrant au Québec. L'immigration canadienne n'aura plus de secret pour vous ! Les étudiants, détenteurs d'un permis vacances-travail (PVT Canada) ou nouvellement résidents permanents y trouveront une mine d'informations sur la vie à Montréal et au Québec. De tous les guides sur Montréal, voilà l'ouvrage le plus drôle, polémique et documenté. Résolument pratique et débordant de bons plans et de bons conseils, le Guide de survie des Européens à Montréal permet aux immigrants de s'installer à Montréal en toute quiétude. C'est le guide essentiel pour les étudiants européens qui poursuivent leurs études dans un cégep ou dans une université montréalaise, pour les travailleurs qui viennent tâter le marché du travail québécois ou encore pour les vacanciers tombés amoureux de Montréal et qui optent pour un long séjour dans la métropole québécoise.

Par Hubert Mansion
Chez Ulysse

|

Auteur

Hubert Mansion

Editeur

Ulysse

Genre

Canada

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guide de survie des Européens à Montréal par Hubert Mansion

Commenter ce livre

 

Guide de survie des Européens à Montréal

Hubert Mansion

Paru le 13/05/2026

256 pages

Ulysse

22,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782765861218
9782765861218
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.