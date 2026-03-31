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#Polar

Meurtre puissance trois

Albine Novarino-Pothier, François Agusta

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Vidal, flic parisien exilé, s'attend à couler des jours très (trop ? ) paisibles en Savoie. Mais quand le père Morin est retrouvé raide mort dans son salon, c'est le début d'une enquête pleine de rebondissements. La veuve éplorée, le fils mou du genou, la mystérieuse voisine, la troublante chatelaine, autant de suspects qui cumulent vieilles histoires et secrets de famille. Dans ce polar à l'ancienne, gouailleur et pittoresque, François Agusta, l'ancien de la PJ, et Albine Novarino-Pothier, la reine de l'intrigue, nous emmènent au coeur du suspense.

Par Albine Novarino-Pothier, François Agusta
Chez La Fontaine de Siloé

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Auteur

Albine Novarino-Pothier, François Agusta

Editeur

La Fontaine de Siloé

Genre

Romans policiers

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Meurtre puissance trois

Albine Novarino-Pothier, François Agusta

Paru le 31/03/2026

La Fontaine de Siloé

9,90 €

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Scannez le code barre 9782842069193
9782842069193
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