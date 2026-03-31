Meurtre puissance trois

Vidal, flic parisien exilé, s'attend à couler des jours très (trop ? ) paisibles en Savoie. Mais quand le père Morin est retrouvé raide mort dans son salon, c'est le début d'une enquête pleine de rebondissements. La veuve éplorée, le fils mou du genou, la mystérieuse voisine, la troublante chatelaine, autant de suspects qui cumulent vieilles histoires et secrets de famille. Dans ce polar à l'ancienne, gouailleur et pittoresque, François Agusta, l'ancien de la PJ, et Albine Novarino-Pothier, la reine de l'intrigue, nous emmènent au coeur du suspense.