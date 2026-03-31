La montagne sacrée du Chalmenson

Dans le royaume magique de la montagne sacrée, les peuples vivent en paix : les Cartousiens, qui cultive des graines mystérieuses, les Crocéis perchés dans leurs arbres, les Sappétiens experts du cuir, les Intermontès cachés sous terre. Mais tout bascule quand les mystérieux Suittes arrivent du Nord et sèment la jalousie et le désordre. Entre batailles, magie, énigmes et trahisons, Yori et le mage Franibal vont devoir sauver leur monde, et montrer comment l'amitié, la tolérance et l'entraide peuvent tout changer. Une aventure pleine de rebondissements, pour rêver d'un monde où la différence est une force.