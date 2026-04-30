Alfred-Auguste Janniot, le flamboyant

Chef-d'oeuvre monumental d'AlfredJanniot, porte-drapeau de l'esthétique artdéco, le bas-relief du palais de la Porte-Dorée, réalisé entre 1928 et 1931, demeurel'un des plus grands du monde et pourtantl'un des plus méconnus. Réalisée pourl'Exposition coloniale internationalede 1931, cette impressionnante tapisseriede pierre déploie un monde foisonnantde vie et d'exotisme. Si la vision idyllique de Janniot necorrespond pas à la terrible réalité dutravail forcé et de l'oppression vécuspar les autochtones, cette oeuvre defiction unique au monde, telle unebande dessinée, représente, avec uneprodigieuse habileté, 250 personnages etanimaux. Ce livre est une invitation au voyage dansle temps et dans l'espace. Il éclaire, détailleet redonne toute sa dimension à ce monumentexceptionnel afin de mieux comprendrela minutie de l'oeuvre de Janniot.