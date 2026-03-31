Lyon, de nos jours. Daniel et Laura sont un couple franco-mexicain marié depuis 5 ans qui ne parvient pas à avoir d'enfants. Dans cette épreuve douloureuse, Laura prie et remet sa peine à Notre-Dame de Guadalupe, tandis que Daniel, avec son esprit scientifique, reste sceptique. Laura et Daniel font la rencontre de Jean-Luc, un septuagénaire empli de sagesse et passionné de Notre Dame de Guadalupe, qui leur fait redécouvrir les apparitions à travers l'histoire. Voyant Daniel dubitatif, Jean-Luc le met au défi de faire sa propre analyse sur ce que la science dit de Notre-Dame de Guadalupe, et d'en tirer ses propres conclusions. De la chute de l'empire aztèque aux bouleversements scientifiques de notre siècle sur la Tilma, le périple de Daniel le conduira de surprise en surprise, des limites de la raison aux portes de la foi. La conversion de 9 millions d'indigènes, une apparition qui forge une nation, un tissu qui résiste à l'acide, à la dynamite et au temps alors qu'il aurait dû se décomposer, un codex aztèque dissimulé dans l'image... L'histoire et la science dévoilent, page après page, les étonnants mystères de la Tilma. L'apparition de la Vierge Marie au Mexique en 1531 a converti l'Amérique du Sud et conquis les âmes dans tout le Continent Américain. La Vierge de la fin des temps (Apocalypse selon St Jean) et son message traversent maintenant l'Atlantique pour se faire connaitre dans notre vielle Europe. Nous avons l'immense honneur de vous présenter la première Bande Dessinée historique sur les apparitions de la Sainte Vierge Marie à Tepeyac (Mexico) à Juan Diego, son contexte historique, celle de la plus grande conversion au monde et la présentation des études scientifiques qui démontrent sont caractère surnaturel et Divin.