Les mascarades du boucher

Le Dungeon n'en a pas encore fini avec Carl et Princesse Donut. Découvrez la suite des aventures du duo le plus suivi de l'univers dans ce tome 5 : " La Mascarade du boucher ". RESUME DU TOME 5 DE " DUNGEON CRAWLER CARL : LA MASCARADE DU BOUCHER " : Message système. Oyez, oyez. Les portes sont ouvertes. Les chasseurs sont en liberté. Fuyez, fuyez, fuyez. . Que devient le duo de choc le plus suivi de l'univers ? La jungle tropicale du Terrain de chasse regorge de dangers - prédateurs préhistoriques, armées de vampires, concours de beauté ultra-sélect pour familiers , princesses mi-naïades avides de vengeance -, mais aucun n'égale la réelle menace de ce niveau 6 : les touristes extraterrestres venus traquer du crawler. Carl refuse ce rôle de proie, et compte bien tenir la promesse qu'il leur a adressée : avant la fin du compte à rebours, tous ces chasseurs seront morts. Une annonce vient cependant rebattre les cartes : celle d'une grande fête organisée à la fin du niveau, la Mascarade du boucher, qui réunira les 50 crawlers les plus populaires du jeu et les fameux touristes en quête de trophées . Pour ne rien arranger, Odette transmet à Carl et à Donut un avertissement très inquiétant : l'organisatrice de la soirée, la puissante reine des hauts-elfes, pourrait être incarnée par une Terrienne recouvrée... et pas n'importe laquelle... Ils l'appellent Dungeon Crawler World. Mais pour Carl et Donut, c'est tout sauf un jeu. Découvrez le cinquième tome de la saga culte aux US. . ENTREZ DANS L'UNIVERS LITRPG : Au croisement de la science-fiction, la fantasy et le jeu vidéo, découvrez un nouveau genre inédit en France. Le terme LitRPG est une contraction de " Littérature " et de " Role Playing Game ". Il désigne un genre littéraire qui mélange les codes de la littérature de l'imaginaire (science-fiction et fantasy) et ceux du jeu vidéo. Imaginez tout ce que vous aimez dans vos jeux préférés et vous le retrouverez dans ces romans : de grandes aventures épiques, des personnages qui suivent des quêtes, prennent des niveaux, gagnent de l'expérience, affrontent des boss, etc. UNE SAGA AUX DEUX MILLIONS DE LECTEURS : La série LitRPG culte de Matt Dinniman, enfin en France ! Mélange détonant d'action, d'humour et de points d'expérience, les déboires de Carl et Princesse Donut sauront ravir les fans de fantasy et de gaming. Dungeon Crawler Carl : La Mascarade du boucher - Tome 5 : Livre Fantasy et Science-fiction.