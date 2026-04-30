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50 exercices de l'approche narrative

Gabriella Tamas

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Exercice n° 00 : Ce livre est-il fait pour vous ? Parmi les propositions ci-dessous, cochez celles qui vous correspondent. - Un problème a pris une place importante dans votre vie ces derniers temps. - Il semble vouloir diriger vos choix ou vous définir. - Des événements passés continuent d'orienter votre présent, parfois malgré vous. - Vous aspirez à plus de liberté et de cohérence avec ce qui est essentiel pour vous. - Des récits venus de votre entourage continuent d'agir sur vous. - Une petite voix intérieure prend souvent le dessus et réduit vos possibles. - Vous aimeriez redonner plus de place à ce qui compte vraiment pour vous. - Vous sentez que vous avez les ressources pour agir pour une vie qui vous ressemble. Moins de 2 réponses : ce livre ne vous concerne pas. 2 à 4 réponses : l'approche narrative vous proposera des questions et des explorations inédites pour comprendre comment certaines histoires influencent votre vie, et pour ouvrir des possibilités de transformation respectueuses de votre singularité. 5 à 8 réponses : en 50 exercices, ce livre vous accompagnera pas à pas pour explorer de nouveaux chemins, revisiter vos histoires, découvrir d'autres perspectives et renforcer ce qui soutient la vie à laquelle vous aspirez.

Par Gabriella Tamas
Chez Eyrolles

|

Auteur

Gabriella Tamas

Editeur

Eyrolles

Genre

Connaissance de soi

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50 exercices de l'approche narrative

Gabriella Tamas

Paru le 30/04/2026

143 pages

Eyrolles

12,00 €

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