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#Roman francophone

La manipulation du variable

Ali S. Khedher

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Ali S. Khedher analyse la manipulation non comme un phénomène isolé, mais comme une constante inscrite au coeur de la vie sociale, traversant les époques, les régimes et les institutions. Elle se déploie à la fois verticalement et horizontalement, investissant des domaines variés tels que le langage, la religion, la politique et l'économie, tout en s'ajustant aux failles propres à chaque champ. Aujourd'hui omniprésente et quasiment imperceptible, elle structure nos perceptions, transformant les possibles en évidences et les besoins en instruments de domination. A travers une approche croisant philosophie, histoire et sociologie, l'auteur met en lumière l'interconnexion entre vérité et pouvoir, tout en soulevant une question fondamentale : comment penser librement dans un monde où même la liberté peut être manipulée ?

Par Ali S. Khedher
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Ali S. Khedher

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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La manipulation du variable

Ali S. Khedher

Paru le 31/03/2026

240 pages

Le Lys Bleu

22,00 €

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Scannez le code barre 9791044031105
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