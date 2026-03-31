Beauté toxique

Le 1er janvier 2024, Daphné Stein, brillante biologiste suisse et héritière d'un puissant empire industriel, est retrouvée morte dans sa voiture à Paris. L'autopsie révèle un empoisonnement, transformant le drame en affaire criminelle. Au moment de sa disparition, elle s'apprêtait à prendre la direction d'un laboratoire proche d'une découverte scientifique majeure, attisant convoitises et rivalités. Son père, Markus Stein, engagé dans une offensive stratégique autour de ces recherches, comprend vite que ce meurtre dépasse le cadre familial. Dans l'ombre d'un cercle d'influence où pouvoir et ambition s'entrelacent, une molécule détournée pourrait devenir une arme redoutable. Tandis que la police progresse au milieu des mensonges et que les témoins disparaissent, les alliances se fissurent et la vérité devient insaisissable.