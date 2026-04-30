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Mathématiques CP Méthode de Singapour

Yvan Gouttebarge, Yoann Girard

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Un complément précieux à la méthode de Singapour pour planifier votre année et piloter les progrès de tous vos élèves. La pédagogie La méthode de Singapour, qui forme les meilleurs élèves du monde en mathématiques, repose sur 4 principes pédagogiques - Une démarche progressive et explicite : concrète, imagée, abstraite. - Des activités de manipulation systématiques au service de la compréhension - Une méthode efficace pour la résolution de problèmes : le modèle en barres L'année du CP est divisée en 100 compétences que tous vos élèves doivent acquérir en conformité avec les exigences des nouveaux programmes 2025. Comment vous assurer que tous les élèves les maîtrisent ? Que faire si la majorité des élèves n'ont pas acquis telle ou telle compétence ? Nous avons conçu un outil pratique et intelligent pour vous permettre de piloter votre classe au plus près des besoins de vos élèves. La méthode Tout au long de l'année, ce fichier photocopiable met à disposition - 32 révisions hebdomadaires pour réactiver les compétences tout au long de l'année. - 32 exercices de différenciation pour travailler la compréhension, l'automatisation ou la réflexion. - 100 exercices d'évaluations formatives accompagnées d'un outil de suivi et de pilotage pour votre classe A chacune des compétences correspond une fiche d'exercices - lesquels ont été conçus pour ne contenir aucune difficulté supplémentaire, mais vous laisser la possibilité de juger le niveau d'acquisition de chaque savoir-faire sur des critères objectifs. Ainsi, à chaque unité correspondent une certaine quantité de fiches d'évaluation, que vous pourrez distribuer au choix une voire deux fois par semaine, ou encore à la fin de chaque unité. A chaque exercice, deux appréciations sont possibles "validé" (1) ou "pas encore validé" (0) En reportant sur une feuille de calcul (Excel ou csv) les résultats de chaque élève à chaque évaluation, vous obtiendrez ainsi un outil intuitif et visuel de suivi individuel et collectif, vous permettant de programmer votre différenciation, ou le cas échéant, la reprise collective d'un savoir-faire. Vous pourrez ainsi générer automatiquement, trimestre par trimestre, le Livret Scolaire Unique de chaque élève ! Le dispositif Pour l'année du CP, la méthode comprend : - Deux fichiers pour la pratique guidée - Deux cahiers pour la pratique autonome - Une mallette contenant tout le matériel de manipulation - Un guide pédagogique détaillant chaque séance En complément : - Un cahier de géométrie pour un entraînement régulier des tracés de figures - Un cahier de résolution de problèmes pour enrichir les capacités de raisonnement - Un fichier d'évaluation formative pour piloter les acquis de la classe

Par Yvan Gouttebarge, Yoann Girard
Chez La Librairie des Ecoles

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Auteur

Yvan Gouttebarge, Yoann Girard

Editeur

La Librairie des Ecoles

Genre

Mathématiques CP

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Mathématiques CP Méthode de Singapour

Yvan Gouttebarge, Yoann Girard

Paru le 29/05/2026

208 pages

La Librairie des Ecoles

39,90 €

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