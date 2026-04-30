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#Roman jeunesse

Star Wars : L'Académie Jedi

Jeffrey Brown

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Le jeune Roan rêve d'étudier à l'Académie des pilotes, comme son frère aîné, son père et son grand-père. Mais il n'est pas admis. Il reçoit alors une convocation pour l'Académie Jedi, une école à laquelle il n'a pas postulé et ne recrute ses élèves que de très jeunes. Enfin, jusqu'à maintenant ... Dans ce livre, Roan apprend qu'il possède plus de force et de potentiel qu'il n'aurait jamais pu rêver. Et il apprend aussi tout un tas d'autres choses essentiel : comment faire un volcan avec du bicarbonate de soude, se défendre avec un sabre laser, danser un slow avec une fille et soulever des rochers avec la Force. Un roman illustré trépidant qui réinvente avec un humour désopilant le mythe du Jedi !

Par Jeffrey Brown
Chez Qilinn

|

Auteur

Jeffrey Brown

Editeur

Qilinn

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Star Wars : L'Académie Jedi

Jeffrey Brown

Paru le 30/04/2026

160 pages

Qilinn

9,95 €

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Scannez le code barre 9782374932170
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