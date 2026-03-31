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5ex cahiers bordas pour tous - Calcul mental cm1 - 2026 - pcf

Bordas

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- Pack de 5 exemplaires - Les points forts du cahier Un cahier de CM1 conforme aux programmes 2025 30 séquences d'apprentissage et d'entraînement pour 30 semaines d'enseignement. Dans chaque séquence : 4 séances pour les 4 jours de la semaine. Une progression qui mêle, dans chaque séquence, toutes les compétences à construire : comptage, numération, composition, décomposition, situations additives et multiplicatives... Un entraînement hebdomadaire à la fluence et des tests de fin de période pour s'évaluer et mesurer ses progrès. Une activité de résolution de problème ; Des fiches sur les procédures de calcul à mémoriser. Comment travailler avec ce cahier Le dispositif " cahier " + " version corrigée " permet d'encourager l'autonomie des élèves Jour 1 " Tous ensemble " : à l'oral, en groupe classe, découverte des stratégies de la semaine à partir d'un diaporama, puis sur le cahier pour la trace écrite. Jours 2, 3 et 4 : sur le cahier, en autonomie, avec autocorrection : l'élève se corrige avec la version corrigée du cahier puis valide ses réussites en cochant ses réponses justes. Chaque séquence se termine par un jeu de calcul " à l'envers " pour favoriser la construction solide des opérations. La version corrigée du cahier, vendue séparément, donne toutes les réponses avec des bulles explicatives pour réorienter l'élève.

Par Bordas
Chez Bordas Editions

|

Auteur

Bordas

Editeur

Bordas Editions

Genre

Français CM1

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5ex cahiers bordas pour tous - Calcul mental cm1 - 2026 - pcf

Bordas

Paru le 31/03/2026

Bordas Editions

28,00 €

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