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#Essais

L'art de dépenser

Morgan Housel

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Après le best-seller "La Psychologie de l'argent" Morgan Housel nous raconte comment dompter la puissance de l'argent pour vivre plus heureux. La majorité d'entre nous ne savent pas dépenser. Nous courons après des choses qui impressionnent les autres mais ne nous font pas vibrer. Ou alors nous épargnons jusqu'à plus soif sans oser nous payer ce qui nous ferait vraiment la vie plus belle. Nous confondons l'admiration avec la jalousie, le confort avec l'excès, l'utilité avec le standing. Dans "L'Art de dépenser" , vous ne trouverez ni combines, ni modèles de budget, ni solutions clé en main. Mais vous comprendrez en quoi votre rapport à l'argent influence vos décisions et découvrirez que vous pouvez le refaçonner pour mettre l'argent à votre service. Morgan Housel a déjà aidé des millions de gens à changer de regard sur l'argent qu'ils gagnent, épargnent et investissent. Aujourd'hui, il s'intéresse à l'autre versant de l'équation : l'argent que l'on dépense. Avec finesse et bienveillance, il nous montre que le plus précieux des retours sur investissement est la tranquillité d'esprit, que les attentes importent plus que le revenu et qu'il est moins crucial de savoir faire des calculs que de bien se connaître pour réussir financièrement. Ce livre ne vous dira pas comment vous enrichir. Il vous apprendra à tirer le maximum de ce que vous possédez déjà ? et à désirer ce qui mérite de l'être.

Par Morgan Housel
Chez Valor Editions

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Auteur

Morgan Housel

Editeur

Valor Editions

Genre

Réussite personnelle

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L'art de dépenser

Morgan Housel

Paru le 21/05/2026

Valor Editions

19,90 €

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