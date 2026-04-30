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#Roman francophone

Snakehead

Patrick Radden Keefe

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Une enquête fascinante sur la plus improbable des reines du crime. Chinatown, 1993. A la croiser comme ça, dans le restaurant qu'elle possède, on lui donnerait le bon dieu sans confession. Petite, replète, avec son air triste et ses vêtements mal coupés, Cheng Chui Ping ne paye pas de mine. Mais ce n'est pas seulement par respect qu'on appelle " Sister " cette humble commerçante. C'est par terreur de la froisser. C'est que, derrière la façade, Sister Ping dirige le plus grand trafic d'êtres humains de la ville. Extorsion, corruption, meurtres, esclavage... Depuis plus de dix ans, elle est la maîtresse d'un réseau souterrain - la tête du serpent. De son règne à sa chute, enquête sur une citoyenne au-dessus de tout soupçon... " Un portrait saisissant. " Paris Match " C'est peu dire que Radden Keefe écrit serré. Pas de délayage dans son récit, pas de mot inutile, bien peu de place pour la respiration. Chaque phrase porte son lot d'informations. Le fil de l'enquête se déroule avec méthode. Et le suspense est remarquablement préservé. " Le Figaro Egalement chez Pocket : Ne dis rien et L'Empire de la douleur . Traduit de l'anglais par Chloé Royer

Par Patrick Radden Keefe
Chez Pocket

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Auteur

Patrick Radden Keefe

Editeur

Pocket

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Snakehead

Patrick Radden Keefe trad. Chloé Royer

Paru le 30/04/2026

496 pages

Pocket

9,90 €

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Scannez le code barre 9782266356756
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