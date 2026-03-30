Un refuge pour Soulden

Il n'était pas destiné à une vie tranquille. Philip Winthrop, vicomte Soulden, est un dandy. Un oiseau de parade oisif qui n'a rien d'autre en tête que de nouer sa cravate de la plus belle manière possible. Il n'espionne certainement pas les Français. Et il ne cherche certainement pas à mettre sa vie en danger pour combattre son ennui chronique. Ce n'est qu'un affreux malentendu lorsqu'il se fait tirer dessus par un officier des services secrets français lors d'une joyeuse course-poursuite au bord du fleuve. Quelle brillante idée que de se faire passer pour mort pour être emmené dans la cave du chirurgien local, amateur d'autopsies. Les Français ne le trouveront jamais là-bas. A supposer qu'ils le recherchent. Ce qui n'est pas le cas. Il lui suffit maintenant de trouver un moyen de s'échapper avant de se faire disséquer par cet intriguant chirurgien, aussi charmant qu'il soit.