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#Roman francophone

Un refuge pour Soulden

J.A. Rock, Lisa Henry

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Il n'était pas destiné à une vie tranquille. Philip Winthrop, vicomte Soulden, est un dandy. Un oiseau de parade oisif qui n'a rien d'autre en tête que de nouer sa cravate de la plus belle manière possible. Il n'espionne certainement pas les Français. Et il ne cherche certainement pas à mettre sa vie en danger pour combattre son ennui chronique. Ce n'est qu'un affreux malentendu lorsqu'il se fait tirer dessus par un officier des services secrets français lors d'une joyeuse course-poursuite au bord du fleuve. Quelle brillante idée que de se faire passer pour mort pour être emmené dans la cave du chirurgien local, amateur d'autopsies. Les Français ne le trouveront jamais là-bas. A supposer qu'ils le recherchent. Ce qui n'est pas le cas. Il lui suffit maintenant de trouver un moyen de s'échapper avant de se faire disséquer par cet intriguant chirurgien, aussi charmant qu'il soit.

Par J.A. Rock, Lisa Henry
Chez MXM Bookmark

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Auteur

J.A. Rock, Lisa Henry

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance historique

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Un refuge pour Soulden

J.A. Rock, Lisa Henry

Paru le 30/03/2026

250 pages

MXM Bookmark

17,00 €

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Scannez le code barre 9791038123823
9791038123823
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