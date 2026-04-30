Colo cosy géant Summer time

La première collection de posters dans le style cosy ! Cosy coloriage : LE phénomène mondial Détendez-vous avec un poster géant à colorier ! Sur ce poster de 49 x 83 cm déplié, vous trouverez d'adorables animaux en train de passer des vacances de rêve, entre bord de mer et montage : surf, dégustation de glaces sur la plage, chemin de randonnée... De nombreux détails mignons à colorier aux crayons de couleurs, marqueurs, feutres ou à la peinture pour un été plein de douceur ! - Papier épais pour crayons de couleur, marqueurs, feutres, peinture - Un coloriage cosy à faire seul ou à plusieurs ! - Une oeuvre grand format pouvant être affichée - Design super cute !