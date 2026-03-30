Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

La nuit des cochons

Hélène Zoler

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Trente-cinq ans après avoir fui la ferme familiale un soir d'été, Julien, la cinquantaine, mène une vie solitaire et tourmentée, dans laquelle son passé et sa famille n'ont aucune place. Un matin, il reçoit un appel de sa soeur Faustine lui annonçant qu'une autre de ses soeurs, Agnès, est mourante et le réclame inlassablement. Convaincu d'avoir fait le bon choix en tournant définitivement le dos à une famille qui n'en était pas une, Julien cède cependant à la curiosité, et peut-être, aussi, à sa conscience. Alors qu'il croyait pouvoir n'y faire qu'une brève incursion, Julien va replonger malgré lui dans ce passé marqué par la misère affective, l'étroitesse d'esprit de la campagne des années 50, la violence verbale et physique d'un père, l'indifférence d'une mère, jusqu'à la nuit des cochons, au cours de laquelle leur père a trouvé la mort. Que s'est-il réellement passé ? Trente-cinq années plus tard, les circonstances restent floues, mais pour le salut d'Agnès, Julien se met en quête de la vérité. Mais est-ce Agnès ou lui-même qu'il tente d'apaiser ?

Par Hélène Zoler
Chez Murmure des soirs

|

Auteur

Hélène Zoler

Editeur

Murmure des soirs

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La nuit des cochons par Hélène Zoler

Commenter ce livre

 

La nuit des cochons

Hélène Zoler

Paru le 30/03/2026

Murmure des soirs

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931235362
9782931235362
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.