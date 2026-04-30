Which Witch?

La nouvelle collection de cahiers par unités pour construire son année à la carte ! Une séquence pédagogique complète de 16 pages, répondant au nouveau programme de Tle : Axe 1 "Espace privé et espace public" Objets d'étude : - "Le corps des femmes entre domaine public et sphère privée" - "Les chasses aux sorcières, de Salem à Hollywood, tribunal médiatique et procès d'intentions" Au menu de cette unité : Découvertes culturelles : - La chasse aux sorcières au XVIe en Ecosse et la question de leur réhabilitation aujourd'hui - Les sorcières de Salem ("The Crucible" et "Tituba of Salem Village") - Les sorcières modernes et l'éco-féminisme - Les camps d'internement pour Japonais aux Etats-Unis durant la Seconde guerre mondiale ("Snow Falling on Cedars") - Le maccarthysme - La chasse aux sorcières sur les réseaux sociaux - Des femmes ostracisées en Irlande ("The Magdalene Sisters") - La chasse aux albinos en Afrique ("The Golden Boy") Outils linguistiques : - Since / For / Ago - La place de l'adverbe - Le lexique de la chasse aux sorcières, de l'exclusion - Un nouveau support de travail : complet, pratique, léger et à petit prix. - Tous les documents audio et vidéo accessibles par QR code et lien mini. - Le + : pour un équipement de classe, la version numérique est gratuite pour l'enseignant. Utilisable quel que soit le manuel en usage