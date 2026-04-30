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Maurice Borrmans et la crise du dialogue islamo-chrétien

Florence Javel

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En 2025-2026, nous célébrons les soixante ans du concile Vatican II et de la déclaration Nostra aetate (28 octobre 1965). Un siècle plus tôt, en octobre 1925, naissait à Lille Maurice Borrmans, futur Père Blanc et grande figure du dialogue islamo-chrétien. L'étude menée ici met en lumière la convergence entre cet événement ecclésial, qui ouvre une ère nouvelle dans les relations entre religions, et la trajectoire de cet islamologue qui consacra sa vie au dialogue jusqu'à sa mort en 2017. A travers ses écrits, se dessine la voix d'un praticien attentif aux acteurs du rapprochement, à leurs méthodes, leurs avancées et leurs difficultés. Dans un contexte marqué par la montée de l'islamisme, le père Borrmans apparaît comme un défenseur résolu d'un dialogue exigeant et lucide. Cette étude, à la fois historique et théologique, offre une relecture de soixante ans de relations islamo-chrétiennes, sous le prisme de sa pensée. Les échanges entre chrétiens et musulmans y apparaissent comme un processus vivant, qui demande d'être sans cesse revisité pour continuer de porter du fruit aujourd'hui. Professeure d'histoire-géographie en lycée professionnel pendant dix ans, Florence Javel a donné des cours de théologie dans différentes institutions. Son parcours à l'étranger, dans différents pays du pourtour méditerranéen, a nourri sa réflexion.

Par Florence Javel
Chez Cerf

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Auteur

Florence Javel

Editeur

Cerf

Genre

Islam et christianisme

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Maurice Borrmans et la crise du dialogue islamo-chrétien

Florence Javel

Paru le 07/05/2026

424 pages

Cerf

39,00 €

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