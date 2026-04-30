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Revue d'économie régionale et urbaine N° 2, avril 2026

Armand Colin

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Créée en 1978, la Revue d'Economie Régionale et Urbaine (RERU) est une revue scientifique internationale à Comité de lecture. Revue de l'ASRDLF (Association de Sciences Régionales de Langue Française), elle favorise la production, le développement et les échanges de connaissances dans le champ de la Science régionale. La Revue d'Economie Régionale et Urbaine publie des articles et des notes de recherche sur les questions urbaines et régionales contemporaines, ainsi que des analyses sur les apports des théories, méthodes et modèles de l'économie spatiale, de la géographie et de l'aménagement. Elle participe aux débats théoriques et aux préoccupations des politiques économiques liées à la science régionale internationale ainsi qu'aux discussions entre les milieux de la recherche et les administrations nationales et internationales, les collectivités territoriales ou les opérateurs du développement territorial.

Par Armand Colin
Chez Armand Colin

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Auteur

Armand Colin

Editeur

Armand Colin

Genre

Régions

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Revue d'économie régionale et urbaine N° 2, avril 2026

Armand Colin

Paru le 13/04/2026

192 pages

Armand Colin

18,00 €

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