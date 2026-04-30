Découvrez l'histoire et le palmarès de 40 joueurs et joueuses de légende ! Les joueurs historiques, Pelé, Beckenbauer, Cruyff ; les stars qui dominent le football actuel : Ronaldo, Messi, Hegerberg ; les espoirs confirmés d'aujourd'hui : MBappé, Griezmann, Salah... Pour chacun : palmarès, nombre de sélections et de buts, clubs, poste, match ou son but de légende. Grâce à cet ouvrage de référence, synthétique et ludique, le monde du football devient encore plus proche et passionnant !