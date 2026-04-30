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Foot

Jean-Michel Billioud, Almasty, Suzanne Roca

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Découvrez l'histoire et le palmarès de 40 joueurs et joueuses de légende ! Les joueurs historiques, Pelé, Beckenbauer, Cruyff ; les stars qui dominent le football actuel : Ronaldo, Messi, Hegerberg ; les espoirs confirmés d'aujourd'hui : MBappé, Griezmann, Salah... Pour chacun : palmarès, nombre de sélections et de buts, clubs, poste, match ou son but de légende. Grâce à cet ouvrage de référence, synthétique et ludique, le monde du football devient encore plus proche et passionnant !

Par Jean-Michel Billioud, Almasty, Suzanne Roca
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Jean-Michel Billioud, Almasty, Suzanne Roca

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Sport

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Foot

Jean-Michel Billioud, Almasty, Suzanne Roca

Paru le 30/04/2026

96 pages

Editions Gallimard

13,50 €

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Scannez le code barre 9782075234665
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