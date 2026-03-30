The machine

Lorsque Harry Potter rencontre Akira. Une histoire pensée pour les lecteurs de fantasy et ceux qui n'en lisent jamais. Un série de livres addictive, au format court. Des ouvrages conçus comme tremplin littéraire pour le plus jeune public. Lecture fluide, avec plusieurs niveaux de lecture, accessible autant aux adolescents qu'aux adultes. Un univers riche foisonnant de folie et d'humour qui mêle le steampunk revisité, croisé avec de l'héroic-fantasy. Un glossaire illustré par Laurène Fassone.