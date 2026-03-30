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#Imaginaire

The machine

Charles Bauer

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Lorsque Harry Potter rencontre Akira. Une histoire pensée pour les lecteurs de fantasy et ceux qui n'en lisent jamais. Un série de livres addictive, au format court. Des ouvrages conçus comme tremplin littéraire pour le plus jeune public. Lecture fluide, avec plusieurs niveaux de lecture, accessible autant aux adolescents qu'aux adultes. Un univers riche foisonnant de folie et d'humour qui mêle le steampunk revisité, croisé avec de l'héroic-fantasy. Un glossaire illustré par Laurène Fassone.

Par Charles Bauer
Chez Chapitre 4

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Auteur

Charles Bauer

Editeur

Chapitre 4

Genre

Mondes fantastiques

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The machine

Charles Bauer

Paru le 30/03/2026

111 pages

Chapitre 4

12,99 €

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Scannez le code barre 9791098064432
9791098064432
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