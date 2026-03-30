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La puissance des coeurs pour tous

Yann Lipnick, Nicole Ramus

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Au-delà du phénomène déjà époustouflant de la vie qui pulse en lui depuis notre premier souffle, notre coeur est un allié merveilleux témoignant de la toute puissance de notre héritage spirituel. Relié à la pure Lumière blanche de l'Amour divin, il est une clef majeure d'harmonisation avec le plan cosmique mais également un soleil dont les 144 rayons sont autant de fréquences de transmutation activables et bienfaisantes. Ce livre, inspiré et guidé par de hautes Présences est un cadeau offert à l'humanité, car chacun de nous dispose de cette architecture vivante qu'il peut animer à volonté. Découvrez au fil des pages, chargées de tendresse, comment chacune de ces activations nous restitue notre pleine puissance et nous permet de tout illuminer ou pacifier, en nous et autour de nous. Dès lors, cette capacité sublime, inaltérable, ne nécessitant pas d'initiation particulière, disponible en permanence et intensément libératrice, transforme en profondeur celui qui prend conscience de son lien intangible avec l'Univers créateur. C'est un lien d'Amour infini qui exalte, conforte, offre à chacun la maîtrise de sa vie et la faculté de semer partout des graines de Lumière. Puissent nos coeurs unis tisser dès aujourd'hui la trame lumineuse du monde de demain !

Par Yann Lipnick, Nicole Ramus
Chez Editions Ovilorôi

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Auteur

Yann Lipnick, Nicole Ramus

Editeur

Editions Ovilorôi

Genre

Esotérisme

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La puissance des coeurs pour tous

Yann Lipnick, Nicole Ramus

Paru le 30/03/2026

88 pages

Editions Ovilorôi

18,00 €

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Scannez le code barre 9791093158525
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