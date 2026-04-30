La justice sociale est à l'ordre du jour. Dans les démocraties, les revendications se multiplient, s'intensifient. Il arrive qu'elles rassemblent ; mais le plus souvent elles divisent, parfois violemment. Elles alimentent alors une inquiétante paralysie collective, quand elles n'entraînent pas de déconcertantes régressions sociales et politiques. Pour sortir de cette impasse, Patrick Savidan revient sur les grands dilemmes de notre temps : faut-il choisir entre équité et efficacité, entre redistribution et reconnaissance, entre justice sociale et transition écologique ? En analysant ces tensions, il montre qu'elles ne sont pas des impasses, mais les symptômes d'un désaccord plus profond sur ce que signifie "être juste" aujourd'hui. A la croisée de la réflexion philosophique et de l'observation du monde social, cet essai invite à repenser la justice, opposant à l'égotisme politique les promesses d'une solidarité à réinventer.