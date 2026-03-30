La rumba ensorcelée

Par la force de la poésie, les sens s'éveillent, le souffle reprend et la tension de la pensée évolue vers un élan militant à la fois déterminé et audacieux. Cette poésie interroge la capacité à ouvrir des perspectives et à reconnaître ses propres limites face au réel. Le désenchantement apparaît d'abord comme une crise de la langue. Cependant, cette mise à l'épreuve devient aussi, au fil du temps, un lieu de recomposition, où la poésie redéfinit sa fonction critique entre réflexion, résistance et transformation.