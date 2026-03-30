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#Roman francophone

La rumba ensorcelée

Maxime N'Débéka

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Par la force de la poésie, les sens s'éveillent, le souffle reprend et la tension de la pensée évolue vers un élan militant à la fois déterminé et audacieux. Cette poésie interroge la capacité à ouvrir des perspectives et à reconnaître ses propres limites face au réel. Le désenchantement apparaît d'abord comme une crise de la langue. Cependant, cette mise à l'épreuve devient aussi, au fil du temps, un lieu de recomposition, où la poésie redéfinit sa fonction critique entre réflexion, résistance et transformation.

Par Maxime N'Débéka
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Maxime N'Débéka

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

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La rumba ensorcelée

Maxime N'Débéka

Paru le 30/03/2026

108 pages

Le Lys Bleu

13,00 €

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Scannez le code barre 9791044030658
9791044030658
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